Ayudas al trabajo a distancia con incentivos de 8.000 euros por contrato

El Servicio Andaluz de Empleo, adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha publicado una nueva convocatoria de ayudas dirigida a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, entre las que se contemplan incentivos de 8.000 euros para las nuevas contrataciones labores indefinidas a jornada completa que incluyan como medida de flexibilidad horaria que parte de la jornada se realice mediante el trabajo a distancia.



La convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) contiene tres ayudas económicas que conforman, junto a otras medidas de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo desarrolladas en la orden de 5 de octubre de 2020, un paquete de nueve subvenciones en materia de empleo que impulsarán la activación del mercado de trabajo al tiempo que atienden la necesidad de conciliar la vida laboral con la personal y familiar. Las tres líneas de ayudas convocadas por el SAE cuentan con un presupuesto de tres millones de euros y beneficiarán en torno a 640 personas desempleadas.



La orden de incentivos a la conciliación que aprobó la Consejería en octubre recoge un paquete de incentivos cuyo objetivo es propiciar mejores condiciones para que la mujer no tenga que abandonar el mercado laboral y que tanto hombres como mujeres puedan conciliar sus tareas labores con las familiares. Cubren un amplio abanico de situaciones, desde el trabajo a distancia (teletrabajo), el cuidado de menores y de personas dependientes o la promoción de actividades lúdicas extraescolares.

Trabajo a distancia

La primera línea de ayudas es la más novedosa, ya que aborda la nueva situación que está generando la pandemia con la extensión del teletrabajo, ahora regulado por ley bajo la denominación de trabajo a distancia. Esta línea incluye una subvención dirigida a las empresas y otras entidades empleadoras además de los trabajadores autónomos, para las nuevas contrataciones labores indefinidas que lleven a cabo a jornada completa que incluyan como medida de flexibilidad horaria que parte de la jornada de se realice mediante el trabajo a distancia, no siendo subvencionables los contratos fijos discontinuos ni las contrataciones a jornada parcial.



Se facilita así la necesaria conciliación de quienes tengan cargas familiares sin que atenderlas suponga una reducción de jornadas ni de sueldo. La subvención consiste en un incentivo de 8.000 euros por contrato, incrementándose esa cantidad en un 10% cuando la persona contratada sea mujer. En total, para esta línea se contempla una partida presupuestaria de 1,5 millones de euros.



Esta modalidad se adapta a la normativa estatal, el Real Decreto-ley 28/2020, de Trabajo a Distancia, aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre del pasado año. De esta forma, entre otros aspectos, la jornada laboral realizada de forma no presencial no podrá ser inferior al 30% de la jornada ordinaria en cada periodo de referencia de 3 meses, ni superior al 50% de la misma.





Ayudas para el cuidado de menores y dependientes

La segunda y tercera línea de ayudas tratan de remover los obstáculos que sobre el empleo producen las responsabilidades familiares. Así, se incentiva la contratación de desempleados inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo y en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social para el cuidado de menores de tres años o de discapacitados con un grado mínimo del 75% y personas dependientes.



En este caso del cuidado de personas dependientes o personas que sufren una discapacidad, de al menos el 75%, el incentivo alcanza los 3.000 euros por contrato a jornada completa y por un periodo mínimo de 12 meses. Cuando los ingresos de la unidad familiar no superen en cómputo anual dos veces el Salario Mínimo Interprofesional, el incentivo se incrementa hasta los 4.000 euros. La cuantía del incentivo asciende a 1.500 euros en el caso de que el contrato laboral se formalice a tiempo parcial, sin que éste puede ser inferior a 20 horas semanales. Además, también será concepto subvencionable (1.500 euros) el mantenimiento de la contratación una vez transcurrido el periodo mínimo establecido.

Para el cuidado de menores de tres años, el periodo subvencionable en este caso abarca desde el día siguiente a la finalización de los permisos por maternidad o paternidad, por el nacimiento o constitución de la adopción, o por acogimiento o tutela, y se extiende como máximo hasta el día anterior al cumplimiento de los 3 años por parte del menor. Al igual que en la línea anterior, la ayuda consiste en un incentivo de 3.000 euros por contrato y se eleva a 4.000 euros si la unidad familiar no supera dos veces el SMI. Ambas líneas cuentas con un presupuesto global de 1,5 millones de euros.

Plazos

En las tres líneas de ayudas, serán subvencionables las contrataciones que se realicen a partir del día 1 de enero de 2021. La convocatoria estará abierta desde hoy tras su publicación este martes en el BOJA y hasta el 31 de diciembre de 2021. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes desde la fecha de inicio de la actividad laboral de la persona trabajadora, salvo en el caso de las contrataciones realizadas desde el día 1 de enero de 2021 y hasta la entrada en vigor de la actual convocatoria, que tendrá un plazo de un mes a contar desde el 30 de junio.

Los formularios de solicitud se podrán obtener en la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo, a través de la siguiente dirección electrónica: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/.