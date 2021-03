Andalucía llega al millón de parados

compártelo en

El paro en Andalucía ha subido por encima de la media tanto en relación al mes anterior como con respecto a 2020. “Hace un par de meses, todo era euforia por la llegada de la vacuna. No iban a salvarse vidas, iba a salvarse el verano, iba a salvarse el turismo. En Andalucía siempre se espera que la solución llegue desde afuera: que nos manden la vacuna, que nos manden los turistas… pero no se pone en marcha ningún plan para actuar desde adentro: con nuestros emprendedores, con nuestros jóvenes preparados, con nuestras ideas para producir y transformar aquí lo que necesitamos y lo que podemos exportar. En definitiva, no hay un plan de potenciación económica de los sectores más viables”, apunta coordinador general de USO-Andalucía, Jesús Payán.

Solo Huelva registró una mejora en el empleo en febrero, “gracias a las campañas agrícolas que, sin embargo, golpean Jaén. Sí, como todos los años, pero este año debería ser diferente, porque estamos ante una situación excepcional y el empleo se hunde mientras el Parlamento Andaluz mira desde la orilla”, lamenta el coordinador general de USO-Andalucía.

En cuanto a la contratación, también baja en la región: cae con respecto a enero y cae con respecto a 2020. “Con una diferencia abismal en relación a la nacional: la contratación indefinida aquí es la mitad que en España. Un 4,7% de los contratos que firmamos los andaluces revisten carácter indefinido. Seguimos con los mismos patrones para una situación totalmente excepcional”, sentencia Jesús Payán.