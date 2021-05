Amfimo recibe el cheque solidario de la Asociación Montilla Running

compártelo en

La Asociación Montilla Running hizo entrega de un cheque a beneficio de Amfimo asociación de personas con capacidades diferentes

Montilla Abierta: ¿Cómo se os ocurre la idea del cheque solidario?

Miguel Ángel Feria: Todo nace de la idea de recaudar dinero para distintos fines al no poder hacer este año la Batalla de Munda en la que se suele aportar dinero con una parte de la compra del dorsal. Varias empresas de Montilla nos ceden un dinero con el que se diseña distintas prendas deportivas, viajando a casi todas las provincias de España, gracias a la solidaridad de mucha gente

M.A.: ¿Por que Amfimo y no otra?

Miguel Ángel Feria: Amfimo es una asociación de Montilla con una labor espectacular, ya que potencia las distintas capacidades y haciendo la vida más inclusiva par estos niños

M.A.: ¿Que supone para la Asociación Montilla Running este tipo de acciones?

Miguel Ángel Feria: El tándem formado por No me abandones en la cima junto a la Asociación Montilla Running no dejan de tener ideas para ayudar donde se nos necesita, es algo necesario, y ponemos disposición de todos la posibilidad de ayudar, gracias de corazón

M.A.: ¿A que mas sitios han ido destinado lo recaudado en las diferentes acciones que habéis hecho?

Miguel Ángel Feria: Ahora mismo estamos con la recaudación de dinero de los calcetines solidarios que esta yendo principalmente a nuestra Sara, una niña con parálisis cerebral de nacimiento, a la que ayudamos desde hace años. Hemos aportado también a las Hermanitas de los Pobres en Cartagena, a varias familias con más de 5 y 7 niños su cargo, al Banco de Alimentos…. , allí donde hay un niño que nos necesite.

Quiero aprovechar para nombrar a las empresas colaboradoras como Multiservicios Gabi, Sun and mar, Deportes Mundatrail, Amontillate, Sur industrial, Apartamentos Amanecer y Cooperativa La Unión, que junto a las contribuciones de muchos particulares anónimos, Mundaeventos y nuestros socios sería imposible llevar este tipo de acciones.

Antonio Galán