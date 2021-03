Activados teléfonos de información sobre vacunas a mayores de 80

compártelo en

Áreas sanitarias y distritos de toda Andalucía, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, están activando estos días diferentes números de teléfono para resolver dudas de las personas mayores de 80 que aún no hayan sido llamados a vacunar.

Con estas líneas, que se atienden desde cada centro tras realizar un refuerzo específico para este fin, se busca dar respuesta a la inquietud de este colectivo (ya se encuentra inmunizado con la pauta completa en un 48% y otro 69,52% ya tiene al menos una dosis), y garantizar la vacunación de todos los mayores.

En caso no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia, como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita, etc., desde estos teléfonos se les asigna una en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.

Estos teléfonos serán publicitados por las áreas y distritos a través de los medios de comunicación locales y las redes sociales para llegar al máximo de personas.