A pesar del Covid, los servicios máximos y las presiones, sigue la huelga en Monsecor

La huelga indefinicda de las trabajadoras de ayuda a domicilio de Monsecor, S.L. sigue en marcha a pesar del Covid, los servicios máximos y las presiones.

El sindicato CTA, encabezado por su secretario General Francisco Moro, ha lanzado un comunicado en el que recuerda que desde el día 14 de marzo, se viene desarrollando en Monsecor, S.L. una huelga los fines de semana con carácter indefinido.

A pesar de que Monsecor, S.L. hace el pago a sus trabajadoras sobre una jornada anual de 1800 horas y no de 1755 como establece el Convenio Colectivo, el motivo de esta huelga era, es y sigue siendo que las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Montilla, se les hace trabajar uno de cada cuatro fines de semana de la siguiente forma:

MONSECOR S.L. es la única empresa en toda la provincia de Córdoba, que hace el pago a sus trabajadoras ajustando las cuentas sobre una jornada anual de 1800 horas y no de 1755 como establece el Convenio Colectivo No se les paga el plus de domingos, que es de 18,74 € Ese fin de semana no tienen el descanso intersemanal. Esas horas de fin de semana no las tiene metidas en contrato de trabajo, o sea, no se les paga. Monsecor utiliza esas horas para una bolsa de horas para después descontárselas.

Servicios mínimos que son máximos

Por supuesto los servicios mínimos que puso la Junta de Andalucía, es para impedir que la huelga fuera viable y están recurridos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía…… si se le prestaba una hora al usuario, los servicios mínimos es que la hora se convierta en cuarenta minutos, señaló Francisco Moro.

Por supuesto los servicios mínimos están recurridos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Divide y vencerás

Para el Sr Moro, los directivos de esta empresa han seguido haciéndole daño a sus trabajadoras y han seguido con su táctica represiva para crear miedo entre la plantilla:

Despidió a una compañera, porque en un grupo de whassap privado hizo un comentario crítico sobre la gerente, basado en la conflictividad laboral. Presentar un ERTE, que tuvo que ser retirado. Favorecer al Grupo No Sindicado con más y más horas laborales.

Tal es así que la Presidenta del Comité de Empresa, ha perdido la mitad de las horas, por distintas circunstancias de los usuarios y la empresa no se las repone. ¿Pretenden aburrirla y aburrirla?, afirmó Moro.

Recordamos que la últimas elecciones sindicales el resultado fue de 88 votos para CTA, con 7 representantes en el Comité de Empresa y 27 votos para el Grupo No Sindicado a los que corresponden dos representantes.

Cabe señalar del Grupo No Sindicado que a pesar de no pagar cuota cuentan con abogado, que va a todas las reuniones de Comité. ¿Cómo se come eso?,es mas, casualmente siempre está de acuerdo con la posición de Monsecor, y si el Comité dice que pedir la información que marca la ley para los representantes de los trabajadores, ellas se niegan, apostilló Moro

Quiero señalar que le hemos vuelto a escribir al Alcalde Rafael Llamas, a ver ¿cuándo va a exigirle que cumpla con el convenio, en concreto la cláusula 25 del Pliego de Condiciones?, continuó Moro.

EPIs frente al Codiv-19

A pesar de toda esta situación de conflicto hay que decir, que las primeras que se han ofrecido para los servicios mínimos del COVID-19 han sido las delegadas de C.T.A. lo mismo que han buscado medios de protección para sus compañeras por donde han podido.

En su momento y ante la falta de EPIs requerimos a la Inspección de Trabajo, para que la empresa los dieran a las trabajadoras y así protegerse del COVID-19

Desde la Inspección contesta con un listado de todo lo que se les ha dado de protección, le preguntamos a las trabajadoras y nos dicen que de eso nada, pero habían firmado el papel que le había puesto la empresa para la firma, pero los EPIs no se los habían dado, finalizó Moro.