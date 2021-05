2.400 inspecciones se realizarán en tiendas y mercados de abastos

compártelo en

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias, en el marco del Plan de Inspección de Consumo 2021, avanza en la ejecución de las campañas de control de servicios, ejecutándose en la actualidad dos de las siete contempladas para este ejercicio. Por ejemplo, en lo que respecta a la inspección de tiendas y mercados de abastos, se harán unos 2.400 controles este año en Andalucía.

Hay que recordar que el Plan de Inspección de Consumo prevé que a lo largo del año se realicen alrededor de 7.500 actuaciones en un total de 23 campañas –para productos de alimentación, productos industriales y servicios–, todo ello con el objetivo de garantizar y reforzar los derechos de las personas consumidoras a través de la vigilancia sobre el cumplimiento normativo.

El sector servicios es el que aglutina un mayor número de inspecciones, con 4.000 actuaciones contempladas en siete campañas en 2021. Una de las campañas en activo en la actualidad es la de ‘Inspección y control básico de establecimientos’, que se desarrolla en ámbito autonómico por parte de todos los Servicios de Consumo de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias.

Esta campaña tiene por objeto comprobar, en los distintos tipos de establecimientos incluidos –los que comercializan productos alimenticios, mercados de abastos, de productos no alimenticios, así como los que ofrecen servicios a las personas consumidoras y usuarias– que se estén cumpliendo los preceptos básicos establecidos en la legislación, y la presente campaña terminará con cerca de 2.400 actuaciones en los establecimientos objeto de la misma.

En dichas actuaciones, el objetivo el vigilar el cumplimiento normativo en cuanto a aspectos como la obligación de realizar la venta y suministro de tabaco únicamente a través de la red de expendedurías de tabaco o a través de máquinas expendedoras ubicadas en los establecimientos autorizados; disponer del libro de hojas de quejas y reclamaciones; exhibir el cartel anunciador de las mismas en lugar visible; exhibir correctamente los precios, en particular, en los escaparates de los establecimientos y en los anaqueles o armarios del interior, y los precios de los servicios; publicitar correctamente los precios por unidad de medida; disponer de la etiqueta de verificación periódica, o no ser la misma visible, en los aparatos de medición de peso de los productos, etc.

Hay que recordar que la Campaña de Inspección y Control Básico de Establecimientos de 2020 se saldó con 647 actuaciones inspectoras en un total de 466 establecimientos en toda Andalucía. 40 de esas actuaciones resultaron con actas positivas por algún tipo de incumplimiento, lo que supone un 6% del total de las actuaciones realizadas.

Contratación en páginas web

Por otro lado, también se encuentra en ejecución actualmente la campaña de inspección referente al cumplimiento de los requisitos legales en la información de contratación a distancia a través de páginas web –desde marzo hasta noviembre–. Con ella, se procede al análisis e inspección de dichas páginas para controlar el grado de cumplimiento de la regulación legal en relación con la identificación del responsable de la venta, derecho de desistimiento, condiciones generales de contratación, prácticas comerciales desleales, contratos y quejas y reclamaciones.

De acuerdo con los objetivos previstos, los Servicios de Consumo provinciales llevarán a cabo al menos 410 actuaciones inspectoras en páginas web, en las que se inspeccionarán, en la medida de lo posible, cuatro productos o servicios ofertados en cada una de las páginas.

En relación con la campaña de inspección de comercio electrónico del año 2020, se realizaron en toda Andalucía 846 actuaciones inspectoras en 685 páginas web comerciales visitadas, de las cuales 394 resultaron con actas positivas, lo que supone un 47%, casi la mitad, del total de las actuaciones realizadas.